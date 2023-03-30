ГК «Дамате» увеличит производство индейки на Дону на 18 тыс. тонн в год

Холдинг «Дамате» запустила на своем предприятии в Ростовской области 40 новых птичников для коммерческого стада индейки. Это позволит увеличить выпуск мяса на 18 тыс. т в год — до 72 тыс. т. Подробности сообщает пресс-служба группы компаний.

Птичники предназначены для выращивания товарной птицы, общая их мощность позволяет выращивать до 1 млн голов птицы в год. Первые партии индейки с этих площадок отправятся на убой в конце апреля. Сейчас осуществляется откорм подросшего молодняка в новых птичниках.

Ранее сообщалось, что в 2022 году выпуск индейки на донских площадках группы компаний «Дамате» составил 51 тыс. т – на 21% больше, чем в предыдущем году.

Анастасия Назарова