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«Дамате» увеличила производство индейки в Ростовской области на 21% в 2022 году

Выпуск индейки на донских площадках группы компаний «Дамате» в прошлом году составил 51 тыс. т – на 21% больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Рост производства обусловлен быстрым перезапуском существовавшего в Ростовской области комплекса мощностью 85 тыс. т мяса в год.

«В 2022 году «Дамате» модернизировала линию купат, запустила новую линию нарезки мяса. Компания поэтапно выводила мощности всех производственных объектов на плановые показатели, работала с ассортиментом продукции и географией поставок», – рассказали в пресс-службе группы компаний.

Ранее сообщалось, что агрохолдинг полностью укомплектовал родительское стадо. Предприятие вышло на полную самообеспеченность инкубационным яйцом, снизив зависимость от импортных поставок.

Анастасия Назарова

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