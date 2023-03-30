В Челябинске возбуждено дело против водителя, сбившего самокат с двумя подростками

Отдел по ДТП следственного управления УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело в отношении 39-летней автомобилистки, которая совершила наезд на двух подростков, ехавших на электросамокате. Ход расследования контролирует прокуратура региона, сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ. В прокуратуре уточнили, что оба подростка 2008 года рождения. Несовершеннолетние получили телесные повреждения, которые могут быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным ГИБДД города, ДТП произошло около 17 часов 29 марта на улице Кулибина. Водитель Nissan Juke выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на препятствие, а затем на подростков, ехавших на одном электросамокате «Whoosh». Травмы получили все участники аварии.