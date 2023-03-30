В Челябинске автомобилистка сбила двух подростков на самокате

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и электросамоката. Пострадали три человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает УГИБДД города.

ДТП случилось около 17 часов 29 марта на улице Кулибина. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Nissan Juke совершила наезд на бордюр, а затем на двух подростков 14 и 16 лет, которые ехали на одном электросамокате «Whoosh». Все три участника аварии получили травмы и доставлены в больницу.