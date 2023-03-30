Квартальная отчетность H&M превзошла прогнозы аналитиков

Сегодня, 30 марта, шведский ритейлер одежды H&M представил отчетность (.pdf) за закончившийся в конце февраля первый квартал 2023 финансового года. Выручка компании выросла на 12%, составив 54,9 млрд шведских крон ($5,3 млрд). Операционная прибыль компании увеличилась на 58%, до 725 млн крон ($70 млн). Если данные о выручке соответствовали предварительным оценкам, то прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков, так что акции H&M после публикации отчетности выросли более чем на 18%.

H&M продолжает отставать от своего основного конкурента — испанской компании Inditex, которая в середине марта представила хорошую отчетность за 2022 год. Шведский ритейлер с его более бюджетным ассортиментом сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны таких компаний, как китайская Shein, производящих еще более дешевую и быстро меняющуюся одежду, чем H&M. Сейчас компания проводит реструктуризацию, о которой было объявлено в ноябре,— она должна сэкономить компании $190 млн в год.

Особенно сложно у компании с продажами в Китае, где в прошлом году местные власти и общественность призвали жителей бойкотировать H&M после ее заявлений о подневольном труде в Синьцзян-Уйгурском районе. Правда, с тех пор продукция H&M снова появилась на местной торговой онлайн-платформе Tmall. В первом квартале продажи компании в Китае выросли всего на 3%, что существенно меньше роста в мире в целом.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Inditex и H&M сталкиваются с трудностями и ростом».

Яна Рождественская