В Петербурге отцам могут разрешить использовать маткапитал для накопительной пенсии

Комиссия по социальной политике и здравоохранению поддержала предложение дать мужчинам право на использование материнского капитала для накопительной пенсии. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ЗакСа Петербурга.

Согласно последней редакции ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», получать материнский капитал могут матери и усыновительницы второго, третьего и последующих детей с января 2007 года. Кроме того, городской закон распространяется и на женщин, которые стали матерями или усыновительницами первого ребенка с 1 января 2020 года.

Законопроект предполагает расширение требований и на мужчин. В документации обозначено, что необходимо, чтобы отец реализовал право на меры социальной поддержки и был признан усыновителем по решению суда с 1 января 2020 года. Также маткапитал может быть распространен на мужчин без гражданства Российской Федерации, которые в связи со смертью одного из кормильцев занимаются воспитанием детей в одиночку.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что на рассмотрение ЗакСа Петербурга внесен законопроект, разрешающий использовать материнский капитал для газификации жилья в городе и Ленобласти.

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