Под Воронежем определили участок для строительства машиностроительного завода

Для проекта строительства под Воронежем машиностроительного предприятия по выпуску мотор-редукторов, шестеренчатых насосов и комплектующих для них выбран участок площадью 3,8 га в особой экономической зоне «Центр». Вопрос о наделении инициатора проекта ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» статусом резидента ОЭЗ может быть рассмотрен на заседании экспертного совета экономзоны на первой неделе апреля, сообщили источники «Ъ-Черноземье» в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» бизнесмена Романа Сафронова, напомним, планирует инвестировать в проект на первом этапе 1,3 млрд руб., хотя первоначально речь шла о куда больших вложениях в 8,4 млрд руб. По уточненным данным, власти рассчитывают на создание 98 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что компания планирует производить 800 насосов и 200 мотор-редукторов в месяц (12 тыс. единиц продукции в год). Регион планирует получить от предприятия 1,6 млрд руб. налогов за шесть лет — срок реализации инвестпроекта.

«Ъ-Черноземье» сообщал об этом проекте в ноябре 2022 года. На тот момент его инициатором было столичное ООО «Внешпромторг», которым также владеет Роман Сафронов. Первоначально речь шла о том, что инвестор планирует построить завод не в ОЭЗ, а в соседнем с экономзоной индустриальном парке «Масловский». Вложения оценивались в 8,4 млрд руб. Мощность предприятия — в 250 тыс. единиц продукции в год. Инвестпроект, по данным «Ъ-Черноземье», может предусматривать локализацию в Воронеже выпуска продукции китайских предприятий с использованием их технологий. Однако сырье и материалы должны быть преимущественно российскими.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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