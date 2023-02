Инвесторы в шесть раз сократили вложения в проект машиностроительного завода под Воронежем

Инициаторы строительства под Воронежем машиностроительного предприятия по выпуску мотор-редукторов, шестеренчатых насосов и комплектующих для них скорректировали параметры проекта и снизили объем инвестиций с 8,4 до 1,3 млрд руб. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Воронежской области Александра Гусева с владельцем и гендиректором ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» Романом Сафроновым.

Как сообщил господин Гусев в своем telegram-канале, компания планирует вложить более 1,3 млрд руб. в создание производства 800 насосов и 200 мотор-редукторов в месяц (12 тыс. единиц продукции в год). Власти рассчитывают на появление 100 рабочих мест со средней зарплатой «более 70 тыс. руб.». Также регион планирует получить от предприятия 1,6 млрд руб. налогов за шесть лет — срок реализации инвестпроекта. Запуск завода, по информации источников «Ъ-Черноземье», планируется на первый квартал 2025 года. Компания рассчитывает вложить в проект 350 млн руб. собственных средств и 1 млрд руб. — заемных. В том числе она рассчитывает получить льготный заем из Фонда развития промышленности. Срок окупаемости вложений оценивается в шесть лет.

«Проект вынесем на заседание экспертного совета и утвердим земельный участок под строительство»,— заверил губернатор

«Ъ-Черноземье» сообщал об этом проекте в ноябре 2022 года. На тот момент его инициатором было столичное ООО «Внешпромторг», которым также владеет Роман Сафронов. Первоначально речь шла о том, что инвестор планирует построить завод не в ОЭЗ, а в соседнем с экономзоной индустриальном парке «Масловский». Вложения оценивались в 8,4 млрд руб. Мощность предприятия — в 250 тыс. единиц продукции в год. В качестве возможного формата организации производства рассматривалась локализация выпуска продукции китайских компаний.

Впрочем, сумма в 1,3 млрд руб. на сегодня заявлена как объем инвестиций в первую очередь проекта. В компании не исключают и второго этапа, но его параметры пока не раскрываются. Для него инвестор запросил в ОЭЗ дополнительно 5,8 га земли к 3,8 га на первую очередь

Под проект в ОЭЗ бизнесмен зарегистрировал новое юрлицо с воронежской налоговой юрисдикцией. По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» (ВЗПО) зарегистрировано в Новоусманском районе 24 января 2023 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов. Гендиректор и владелец 100% — Роман Сафронов.

Ему также принадлежит московское ООО «Внешпромторг», которое, по собственным данным, занимается продажей в РФ использующихся в промышленном оборудовании, сельскохозяйственной, строительной и дорожной технике редукторов, мотор-редукторов и насосов «азиатских производителей», которые «могут быть заменой или аналогами европейских брендов Bonfiglioli, Sew-Eurodrive, Nord, Flender, Bauer». Продукция, представленная на сайте компании и в презентации воронежского проекта, совпадает с номенклатурой китайских машиностроительных предприятий Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd, Zhengzhou Aokman Machinery Co., Ltd, Fujian Zhenyuan Hydraulic Equipment Co., Ltd и нескольких других, убедился «Ъ-Черноземье», сопоставив изображения из каталога с помощью Google Lens.

Инвестпроект, по данным «Ъ-Черноземье», может предусматривать локализацию в Воронеже выпуска продукции китайских партнеров «Внешпромторга» с использованием их технологий. Однако сырье и материалы будут российскими, сообщил в своем telegram-канале со ссылкой на заверения инвестора Александр Гусев.

Сергей Калашников

