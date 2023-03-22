За пять лет в развитие Воронежа могут вложить 137 млрд рублей

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в ходе выступления в гордуме, которое состоялось перед избранием главы города (депутаты вновь избрали на эту должность господина Кстенина), представил детали своей программы развития муниципалитета на пять лет. Объем ее финансирования составляет 137 млрд руб.

Из этой суммы 95 млрд руб. глава рассчитывает привлечь из вышестоящих бюджетов. Еще 16 млрд руб. может быть направлено из бюджета города. «За недостающими 26 миллиардами рублей в банки обращаться не планирую. Моя цель — ноль долгов. Я планирую привлечь на реализацию программы средства частных инвесторов в рамках муниципально-частного партнерства. Этот механизм показал себя как один их наиболее эффективных рычагов в развитии города»,— сообщил Вадим Кстенин. Он подчеркнул, что программа — «адресная, с посчитанным необходимым ресурсным обеспечением».

Документ предусматривает строительство не менее 20 новых объектов общего образования (школы и пристройки), а также 20 детских садов. Планируется модернизация и восстановление (в том числе недействующих) детских лагерей отдыха. Может быть возведено более десятка спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений.

В городском хозяйстве «повышенное внимание» предполагается уделить деятельности ресурсоснабжающих организаций — в частности, вопросам ремонта и реконструкции взятых в концессию объектов. Должен быть усилен контроль за реализацией инвестпрограмм.

Продолжится ликвидация аварийного жилья. Будет реализован ряд проектов комплексного развития территорий, завершится реализация уже начатых программ, утверждается в программе.

В сфере транспорта ожидается строительство новых дорог, модернизация электротранспорта, строительство сети метробуса от главного корпуса госуниверситета до аэропорта. При этом господин Кстенин не стал включать в программу строительство новых мостов, организацию городской электрички и «вынос железнодорожного вокзала из центра города», отметив, что эти проекты «требуют очень глубокой проработки и существенного финансирования».

Также Вадим Кстенин заявил о продолжении применения инструментов «инфраструктурного меню», предложенного правительством РФ, и заверил, что ключевые решения будут приниматься с учетом мнения общественности, бизнеса и депутатов. «Планирую в дальнейшем расширить спектр инструментов МЧП и квази-МЧП, таких как офсетные контракты, контракты жизненного цикла, инвестиционные соглашения, договоры КРТ и другие. Буду прилагать все усилия, чтобы развивать городское хозяйство и социальную сферу за счет не только бюджетных средств, но и частных инвестиций», — заявил глава города.

Как Вадима Кстенина избирали на новый срок — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий