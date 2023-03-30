Hyundai анонсировала «заряженный» электромобиль Ioniq 5 N

Компания Hyundai официально подтвердила создание «заряженной» версии модели Ioniq 5, которая станет первым электромобилем в линейке заводского подразделения Hyundai N.

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Предсерийные экземпляры новинки проходит ездовые испытания на полигоне в шведском городе Арьеплуг за Полярным кругом, где проверяют работу силовой установки и других агрегатов электромобиля, а также ищут настройки для всех систем.

В качестве ориентира, настраивая ездовые повадки, инженеры южнокорейской марки используют полноприводный гибридный Hyundai i20 N WRC Rally 1 для чемпионата мира по классическому ралли WRC. Новый Ioniq 5 N станет первым в N-линейке полноприводным автомобилем и получит ряд технических инноваций.

Электромобиль оснастят системой N Drift Optimizer, которая будет корректировать распределение крутящего момента по осям, жесткость подвески, усилие на рулевом колесе и настройки системы электронной блокировки дифференциала e-LSD, для движения в управляемом заносе. Также Ioniq 5 N получит ряд других доработок, которые пока не раскрываются.

Официальная премьера Ioniq 5 N пройдет в июле 2023 года. Напомним, премьера Ioniq 5 состоялась в начале 2021 года, а в 2022 году модель вошла в топ-3 конкурса на лучший автомобиль года Car of the Year в Европе.

Максим Вершинин

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