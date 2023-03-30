В Ижевске определили подрядчика для благоустройства Березовой рощи

Благоустройством лестничного схода и пандуса в Березовой роще в столице Удмуртии займется строительное управление «Территория». Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев в рамках заседания по итогам социально-экономического развития в 2022 году, подрядчик также обустроит подходы к роднику, пешеходные дорожки, площадку для выгула животных, парковку, а также выполнит озеленение. Об этом пишет пресс-служба муниципалитета.

Специалисты строительного управления «Территория» также занимаются благоустройством Тишино, где проводятся земельные работы. В этом году здесь предстоит установить арт-объекты, беседки и павильоны, благоустроить лестничные сходы, детские и спортивные площадки, а также обустроить амфитеатр и выполнить озеленение.

Кроме того, в 2023 году в Ижевске продолжится благоустройство других общественных пространств. В частности, в Заречном сквере вдоль ул. З. Космодемьянской установят детские спортивные и игровые комплексы с травмобезопасным резиновым покрытием, а в Школьном сквере появится входная группа, пергола с качелями, павильоном для кафе и скамейки.