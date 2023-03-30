Индекс промышленного производства в Свердловской области за два месяца вырос на 5,9%

В период январь-февраль 2023 года индекс промышленного производства в Свердловской области вырос на 5,9%, обрабатывающего — на 7,3%, сообщил Свердловскстат. Добыча полезных ископаемых снизилась на 7,8%, относительно аналогичного периода 2022 года
Уралмашзавод
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Наибольшую динамику роста производства показали:
- готовые металлические изделий, кроме машин и оборудования (+69,3%);
- ремонт и монтаж машин и оборудования (+63,5%);
- электрическое оборудование (+14,9%);
- металлургия (+6,4%);
- автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (+6%).
Отрицательная динамика отслеживается в таких отраслях производства, как:
- лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (-57%);
- полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (-47,6%)%
- каменноугольный кокс и нефтепродукты (-21,9%);
- химические продукты и вещества (-19,1%);
- компьютеры, электронные и оптические изделия (-19,2%).
Напомним, в Свердловской области индекс производства машин и оборудования в декабре 2022 года составил 451,1% по сравнению с предыдущим месяцем.