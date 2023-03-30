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Индекс промышленного производства в Свердловской области за два месяца вырос на 5,9%

В период январь-февраль 2023 года индекс промышленного производства в Свердловской области вырос на 5,9%, обрабатывающего — на 7,3%, сообщил Свердловскстат. Добыча полезных ископаемых снизилась на 7,8%, относительно аналогичного периода 2022 года

Уралмашзавод

Уралмашзавод

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уралмашзавод

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольшую динамику роста производства показали:

  • готовые металлические изделий, кроме машин и оборудования (+69,3%);
  • ремонт и монтаж машин и оборудования (+63,5%);
  • электрическое оборудование (+14,9%);
  • металлургия (+6,4%);
  • автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (+6%).

Отрицательная динамика отслеживается в таких отраслях производства, как:

  • лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (-57%);
  • полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (-47,6%)%
  • каменноугольный кокс и нефтепродукты (-21,9%);
  • химические продукты и вещества (-19,1%);
  • компьютеры, электронные и оптические изделия (-19,2%).

Напомним, в Свердловской области индекс производства машин и оборудования в декабре 2022 года составил 451,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Полина Хабарова

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