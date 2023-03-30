Автовокзал в старом аэропорту Ростова будет обслуживать межмуниципальные рейсы

Центральный областной автовокзал, который власти планируют открыть на территории старого аэропорта Ростова, будет служить для приема межмуниципальных маршрутов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью «Интерфакс-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Мы намерены завершить (проект — прим. ред.) в 2023 году или, в крайнем случае, в первом квартале 2024 года. Речь о центральном областном автовокзале, который появится на месте старого аэропорта и будет служить для приема межмуниципальных рейсов. При этом автовокзал, который расположен вблизи железнодорожного вокзала, останется действующим», — цитирует информагентство слова главы региона.

По словам Василия Голубева, транспортный узел должен быть устроен таким образом, чтобы пассажиры из других городов и районов могли комфортно пересесть на общественный транспорт Ростова.

Напомним, ранее стало известно, что губернатор распорядился завершить реконструкцию здания аэровокзала, принадлежащего «Группе Агроком», до конца текущего года. Здесь планируют разместить областной центральный автовокзал, который станет одним из шести новых транспортных узлов донской столицы.

Анастасия Назарова