Суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении обвиняемого в краже велосипедов иностранца из ЧВК «Вагнер»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении гражданина Туниса Бен Ахмеда Шерифа, обвиняемого в краже двух велосипедов. Обвиняемый был помилован президентом РФ Владимиром Путиным в связи с отправкой в зону СВО в составе «ЧВК Вагнер», а также награжден медалью «За отвагу».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, материалы дела в настоящее время переданы судье. Следствие считает Ахмеда Шарифа причастным к двум эпизодам краж велосипедов у местных жителей. По его версии, 22 марта он похитил велосипед стоимостью 18 тыс. руб. с ластичной площадки жилого дома на улице Федора Абрамова и на той же улице украл еще один велосипед стоимостью 15 тыс. руб., разорвав трос, которым он был пристегнут к перилам.

В конце прошлой недели «Ъ-СПб» рассказывал, что суд в Петербурге не стал отправлять в СИЗО иностранца из «ЧВК Вагнер», обвиняемого в краже велосипедов. Тогда суд в том числе учел наличие у обвиняемого детей и не принял доводы прокуратуры о возможности Ахмеда Шарифа продолжать преступную деятельность, так как у него имеется источник средств в виде полученных за участие в боевых действиях 1,13 млн руб.

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