В Петербурге суд не стал отправлять в СИЗО иностранца из «ЧВК Вагнер», обвиняемого в краже велосипедов

Выборгский райсуд Санкт-Петербурга отказал в ходатайстве следствия, просившего заключить под стражу гражданина Туниса Бен Ахмеда Шерифа, обвиняемого в кражах двух велосипедов у местных жителей. Ранее обвиняемый был помилован президентом РФ Владимиром Путиным в связи с отправкой в зону СВО в составе «ЧВК Вагнер».

«Ссуд нашел необоснованными доводы органов следствия о наличии у обвиняемого непогашенной судимости по приговору от 11.05.2021 года, поскольку, как следует из представленных материалов, Бен был помилован и освобожден от отбытия наказания»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга. Судья также учел наличие у обвиняемого детей, и не принял доводы о возможности у Ахмеда Шарифа продолжать преступную деятельность, так как у последнего имеется источник средств в виде полученных за участие в боевых действия 1,13 млн рублей.

Следствие считает Ахмеда Шарифа причастным к двум эпизодам краж. Так, 22 марта он похитил велосипед стоимостью 18 тыс. рублей с лестничной площадки парадной жилого дома на улице Федора Абрамова, в тот же день позже он угнал велосипед за 15 тыс. рублей в том же районе. Велосипеды он продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению. На следующий день его задержали.

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