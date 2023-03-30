Германия уверена, что сможет заполнить газохранилища без российских трубопроводных поставок

Президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер заявил, что заполнить газохранилища страны к следующей зиме удастся без поставок российского газа. Из текущего сезона холодов страна выходит с неистребованными запасами голубого топлива.

«Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа… Нам также понадобятся полные газохранилища на следующую зиму. Если будущая зима будет значительно холоднее, нам также потребуется значительно больше газа»,— заявил господин Мюллер DPA (цитата по ТАСС).

По состоянию на утро вторника, 28 марта, уровень заполнения газохранилищ составлял 64,3%. По оценке BNA, Германия «хорошо пережила прошлую зиму» за счет своевременной подготовки, экономии и умеренных температур.

«Мы также должны хорошо подготовиться к следующей зиме. В том числе нам следует продолжать экономно потреблять газ»,— резюмировал глава BNA.

Он также дал понять, что Берлин рассчитывает на запланированный ввод в эксплуатацию дополнительных СПГ-терминалов, а также на климатически комфортную зиму в следующем сезоне.

В декабре аналитики McKinsey заявили, что сокращение газовых поставок и рост цен на сырье будут стоить экономике Германии €100 млрд. Исследователи указали, что отказ от поставок из России не означает полной газовой независимости Германии, поскольку энергоносители будут закупаться в других странах.

До начала военной операции России на Украине порядка 40% потребляемого в Германии газа поступало из РФ. От поставок российского топлива ФРГ полностью отказалась в конце сентября. Вместо российского энергоносителя Берлин начал экспорт трубопроводного газа из Норвегии и Нидерландов, а также нарастил поставки сжиженного природного газа и угля.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Германия стала покупателем СПГ».

Григорий Лейба