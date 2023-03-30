Единым колл-центром в Ярославской области займется фирма из Калуги

В Ярославской области определена подрядная организация, которая будет обслуживать единый телефонный номер 122. Победителем аукциона признано ООО «Бис», зарегистрированное в Калужской области. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колл-центр в ярославской поликлинике

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Колл-центр в ярославской поликлинике

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», единый колл-центр, посвященный вопросам частичной мобилизации, транспортной реформе и записи на прием в лечебные учреждения должен функционировать с 20 апреля. Единый номер 122 будет работать круглосуточно семь дней в неделю. Условия закупки предполагают, что по телефону можно записаться в поликлинику и к врачам узких специальностей, получить консультацию по расписанию работы транспорта и вопросам мобилизации.

ООО «Бис», зарегистрированное в Калужской области, стало единственным участником аукциона. Сейчас контракт стоимостью в 57 млн руб. находится на стадии подписания. Согласно ЕГРЮЛ, фирма создана в 2011 году. ГИС «Закупки» свидетельствуют о большом опыте ООО «Бис» в сфере обработки данных. Компания выступала подрядчиком по государственным и муниципальным контрактам на общую сумму в 601 млн руб.

Андрей Иванов