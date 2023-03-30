Зарубежные СМИ: Как развиваются отношения РФ и Турции?

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возможном визите своего российского коллеги Владимира Путина в Турцию. Российский президент может приехать на открытие атомной электростанции «Аккую». Оно состоится 27 апреля. Строительство началось в 2018 году. И тогда Владимир Путин не посещал Анкару, а участвовал в торжественной церемонии по видеосвязи. Возможный визит должен пройти в разгар предвыборной кампании Реджепа Тайипа Эрдогана. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как пишет Business Standard, «Аккую» станет первой АЭС в Турции. И первым атомным объектом, реализованным по модели «строительство — владение — эксплуатация». То есть станция будет в собственности «Росатома», который ее построил. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин либо посетит церемонию открытия лично, либо присоединится к ней в режиме видеоконференции.

Reuters замечает, что на днях Кремль опровергал сообщения о готовящейся поездке Путина, хотя президенты обсуждали электростанцию в недавнем разговоре. Агентство напоминает об ордере на арест главы российского государства, который выдал Международный уголовный суд в Гааге. Хотя визиту в Анкару это едва ли помешает, потому что Турция не подписывала Римский статут.

О поездке Владимира Путина Эрдоган заявил в интервью каналу A Haber. Он также высказался о спецоперации на Украине. По его словам, Запад пытается втянуть Турцию в войну против России. Реджеп Тайип Эрдоган пообещал этого не допустить. И выразил надежду, что конфликт Москвы и Киева вскоре завершится «при решительном посредничестве».

При этом Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что президент Турции идет на очевидные уступки в отношениях с Западом, в особенности в преддверии выборов. Например, соглашается на вступление Финляндии в НАТО и принимает меры, нацеленные на соблюдение санкций против России. Но колумнист газеты не исключает, что действующий президент может проиграть выборы. И во многом это связано с последствиями разрушительных землетрясений в Турции. У партии Эрдогана есть два месяца, чтобы доказать избирателям, что восстановление страны — в надежных руках. У оппонентов на это будет пять лет, если они сформируют новое правительство.

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