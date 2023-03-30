Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава партии «Яблоко» в Волжском оштрафован за дискредитацию армии

Волжский городской суд Волгоградской области признал руководителя местного отделения партии «Яблоко» в городе Волжский Александра Ефимова виновным в дискредитации ВС РФ. Как уточнили в суде, он оштрафован на 30 тыс. руб.

Господин Ефимов в социальных сетях написал, что поводом для привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ стал «комментарий в сети "ВКонтакте", содержащий скриншот с сайта ООН о числе жертв среди мирных жителей». Александр Ефимов планирует обжаловать решение.

Господин Ефимов возглавляет отделение партии «Яблоко» в Волжском с 2012 года, является членом федерального бюро партии.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Петунин, Саратов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...