Глава партии «Яблоко» в Волжском оштрафован за дискредитацию армии

Волжский городской суд Волгоградской области признал руководителя местного отделения партии «Яблоко» в городе Волжский Александра Ефимова виновным в дискредитации ВС РФ. Как уточнили в суде, он оштрафован на 30 тыс. руб.

Господин Ефимов в социальных сетях написал, что поводом для привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ стал «комментарий в сети "ВКонтакте", содержащий скриншот с сайта ООН о числе жертв среди мирных жителей». Александр Ефимов планирует обжаловать решение.

Господин Ефимов возглавляет отделение партии «Яблоко» в Волжском с 2012 года, является членом федерального бюро партии.

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Сергей Петунин, Саратов