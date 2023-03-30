За драку школьниц в Кинель-Черкассах ответят их родители

Полиция проверила сообщение о драке несовершеннолетних девушек в центральном парке села Кинель-Черкассы. Инцидент произошел 28 марта текущего года. Его участники установлены. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В драке участвовали три девушки 2007 года рождения. Они учатся в местной школе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

После конфликта участники не обращались в полицию и к медикам. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кинель-Черкасского района. Ранее сообщалось о том, что в Самаре возле ТЦ произошла драка со стрельбой.

Георгий Портнов