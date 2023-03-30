Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За драку школьниц в Кинель-Черкассах ответят их родители

Полиция проверила сообщение о драке несовершеннолетних девушек в центральном парке села Кинель-Черкассы. Инцидент произошел 28 марта текущего года. Его участники установлены. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В драке участвовали три девушки 2007 года рождения. Они учатся в местной школе.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

После конфликта участники не обращались в полицию и к медикам. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кинель-Черкасского района. Ранее сообщалось о том, что в Самаре возле ТЦ произошла драка со стрельбой.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...