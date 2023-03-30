Глава Удмуртии опубликовал видео из зоны спецоперации

Перед военнослужащими из Удмуртии, выполняющими боевой долг в зоне СВО, стоит задача по отражению диверсионно-разведывательных групп противника и недопущение прорыва со стороны акватории. Об этом рассказал во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, посетивших бойцов на территории спецоперации.

Так, по словам руководителя республики, незадолго до его приезда военнослужащие отбили атаку с воды — была попытка разведки боем.

На месте базирования бойцы обустроили блиндажи, наблюдательные пункты, а также бани. По словам господина Бречалова, всем необходимым военнослужащие обеспечены.

Напомним, 27 марта глава Удмуртии прибыл в зону проведения специальной военной операции, чтобы передать военнослужащим автомобиль УАЗ с медицинским оборудованием. Бойцам также передали тепловизоры, квадрокоптеры и другое оборудование.