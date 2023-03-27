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обновлено 12:35

Глава Удмуртии прибыл в зону СВО и передал военнослужащим автомобиль с медоборудованием

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл в зону проведения специальной военной операции, чтобы передать военнослужащим автомобиль УАЗ, оснащенный необходимым медицинским оборудованием. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

«Мы в 10 км от "передка", что называется. "Буханочку" сейчас везем нашим парням, она у нас фельдшерская получилась. Она полностью укомплектована медицинским оборудованием и лекарствами, чтобы у наших парней была такая шустрая, полноприводная, мощная машинка. Всем, кто помогает и поддерживает, спасибо огромное. Наши парни очень ценят»,— сообщил господин Бречалов.

Напомним, вместе с автомобилем в зону СВО отправили партию спецоборудования и технику, в том числе квадрокоптеры, бензопилы и комплектующие, тепловизоры, генераторы, антидроновое устройство и оргтехнику.

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