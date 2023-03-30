По итогам 2022 года продажи круп под торговой маркой «СТЕПЬ» выросли на 45% в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом. Одним из ключевых драйверов роста категории стал канал e-commerce. Онлайн-продажи бакалеи под брендом «СТЕПЬ» выросли год к году на 34 % в натуральном выражении.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ» Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Лидером по итогам прошлого года среди широкой ассортиментной линейки бренда стала гречневая крупа, которая занимает около половины от общего объема выпускаемой Агрохолдингом бакалейной продукции. Также уверенный рост по объемам продаж демонстрируют кукурузная крупа, круглозерный рис, рисовые и овсяные хлопья. В течение прошлого года в ритейле пользовались большим спросом крупы бренда «СТЕПЬ» в варочных пакетах. В сегменте e-commerce пользуется высоким спросом продукция эко линейки «СТЕПЬ» – булгур, киноа, кускус и другие позиции из ассортимента продукции для приверженцев здорового образа жизни.

Динамичное развитие бакалейного сегмента Агрохолдинга – результат эффективного управления брендом и грамотной политики продаж. Расширились география и количество каналов сбыта – бакалея «СТЕПИ» реализуется от Калининграда до Владивостока. Продукция под маркой «СТЕПЬ» представлена во всех крупных федеральных сетях и маркетплейсах. Кроме того, расширяется ассортиментная линейка. В прошлом году на рынок была выведена линейка эко гарниров, три позиции из которой награждены золотой медалью в рамках выставки «ПРОДЭКСПО» и признаны лучшим продуктом 2023 года.

Галина Бричук, коммерческий директор ТД «Инвестпром-Опт» Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Агрохолдинг «СТЕПЬ» уделяет большое внимание развитию направления В2С, существенной частью которого является сегмент бакалеи. Благодаря тому, что мы придаем большое значение качеству нашей продукции, мы имеем возможность предлагать покупателю премиальный продукт по доступной цене. Все это позволяет нам успешно конкурировать на полке».

Справочно Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»