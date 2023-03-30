В Краснодаре 12% жителей высказались против введения сокращенной рабочей недели

В Краснодаре 12% работающих жителей высказались против введения сокращенной 36-часовой трудовой недели. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Недавно депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб предложила сократить рабочее время в пятницу до 4 часов. Инициативу поддержали профсоюзы РФ, отметив, что сокращение рабочего времени с сохранением оплаты труда может дать положительные результаты. Идея понравилась 73% опрошенных жителей Краснодара.

«Для 79% краснодарцев возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты уверяют, что, работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю»,— говорится в сообщении.

О том, что не успеют выполнить рабочие задачи, сообщили 16% респондентов. Женщины высказывались в поддержку предложения о сокращении рабочей недели чаще мужчин — 83% против 63%.

Анастасия Донскова

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