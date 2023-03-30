ТЦ в Северном районе Воронежа продают за 135 млн рублей

В Воронеже на продажу выставлен небольшой торговый центр общей площадью 1,5 тыс. кв. м на улице Владимира Невского,44 в спальном Коминтерновском районе. Об этом сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Актив представляет собой трехэтажное здание (считая -1 этаж), площадь каждого этажа составляет около 500 кв. м. Также продается земельный участок под зданием площадью 964 кв. м., находящийся в собственности продавца. Отмечается, что ТЦ заполнен «надежными сетевыми арендаторами».

Бум продаж коммерческой недвижимости был зафиксирован в конце 2022 года и начале 2023-го в Белгородской области. На фоне продолжения боевых действий у границ региона местные предприниматели выставили на реализацию активы общей площадью свыше 80 тыс. кв. м и стоимостью почти 3 млрд руб. Среди них — четыре торговых центра, гостиницы и десятки других объектов под сдачу в аренду.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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