Дума Чернушинского округа приняла отставку главы муниципалитета

Сегодня на заседании думы Чернушинского городского округа депутаты приняли отставку главы муниципалитета Михаила Шестакова, сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». Полномочия господина Шестакова на этом посту прекращаются с завтрашнего дня, 31 марта. Исполнять обязанности руководителя округа в период проведения конкурсных процедур по отбору нового главы будет его заместитель Елена Омелина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О том, что Михаил Шестаков направил в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий, стало известно 27 марта. Сам он пояснил, что решил уйти на пенсию в силу возраста. Источники в городском округе предполагают, что уход Михаила Шестакова может быть связан с его позицией против передачи электросетей в краевую собственность.

Михаил Шестаков родился 20 ноября 1960 года в селе Покровка Чернушинского района Пермской области. Окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». До избрания на должность главы района в 2005 году занимал должность замглавы администрации муниципалитета по сельскому хозяйству и агропромышленному комплексу.