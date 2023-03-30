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BMW вывела электромобиль i5 на испытания

Компания BMW вывела электромобиль i5 на испытания — новый седан обкатывают в разных климатических условиях и в разных регионах мира.

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BMW i5

BMW i5

Фото: BMW

BMW i5

BMW i5

Фото: BMW

BMW i5

BMW i5

Фото: BMW

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BMW i5

Фото: BMW

BMW i5

Фото: BMW

BMW i5

Фото: BMW

Прототипы новинки проходит ездовые испытания на полигоне в шведском городе Арьеплуг за Полярным кругом, где проверяют работу силовой установки и других агрегатов электромобиля, а также ищут настройки для систем.

На полигон машина за пять дней проехала своим ходом от предгорий Баварских Альп до Дании, а затем до шведской Лапландии. За 3 тыс. км пути инженеры проверили новинку в условиях реальных дорог, включая маршруты близ Мюнхена и Дингольфинга, после чего инженеры вернулись к работе на полигоне.

Напомним, ранее стало известно, что премьера нового поколения BMW 5 Series и ее электрической модификации BMW i5 состоится летом 2023 года.

Максим Вершинин

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