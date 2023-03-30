Движение по Вильгельма де Геннина закроют из-за строительства трамвайной линии в Академический

В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля закроет движение транспорта возле дома № 19 на улице Вильгельма де Геннина. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, ограничения связаны с реконструкцией участков улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в Академический район.

Объезд будет организован по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки территории для второго этапа строительства трамвайной линии в Академический район. Линейная магистраль пройдет по проспекту Академика Сахарова, улице Хрустальногорской и улице Евгения Савкова. Трамвайное кольцо с остановочным пунктом будет построено севернее электроподстанции «Рябина». Строительство трамвайной линии в Академический район началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. В результате работ будет построен трамвайный путь протяженностью 19,3 км и проведена реконструкция существующего.

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