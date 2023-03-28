В Бийске вандалы повредили боевую машину и пятиконечную звезду в парке Победы

Прокуратура в Бийске (Алтайский край) начала проверку по факту повреждения памятных объектов в парке Победы. По данным ведомства, неустановленным лицом повреждены пятиконечная Красная звезда и часть боевой машины. На место происшествия выехал прокурор города Владимир Евдокимов, сообщает прокуратура Алтайского края.

На контроле ведомства – исполнение законодательства о сохранении объектов, посвященных дням воинской славы России. Также проверка начата следственными органами.

В феврале сотрудниками правоохранительных органов был задержан вандал, повредивший баннер на аллее памяти войнам-десантникам в Барнауле. Мужчина из хулиганских побуждений нанес руками и ногами удары по мемориальным табличкам с фотографиями военнослужащих, пробив три из них насквозь.Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм, максимальное наказание — три месяца ареста).

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Анна Егорова