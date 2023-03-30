Экс-замдиректора ФСИН хотят осудить на 15 лет за махинации при строительстве СИЗО в Симферополе

Гособвинитель в ходе прения сторон выступил за наказание для бывшего директора ФСИН по финансам Олега Коршунова в виде 15 лет лишения свободы за хищение 95 млн руб. при строительстве следственного изолятора в Симферополе. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Олег Коршунов, бывший руководитель ФГУП «Строительное управление 23»Валерий Каклюгин и бизнесмен Андрей Угланов являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предпринимателю также предъявлено обвинение в отмывании денег (ст. 174 УК).

Сторона обвинения считает, что между подозреваемыми был преступный сговор, направленный на хищение государственных средств, выделенных на строительство СИЗО в Симферополе в 2015 году. Возведение гособъекта, рассчитанного на 366 мест должно было завершиться к 2016 году. По данным следствия, Олег Коршунов посодействовал включению в проект в качестве исполнителя компании «Юнистрой». В итоге объект не построили, а выделенные деньги исчезли. Всего исполнителю поступило 195 млн руб., из которых впоследствии более 94 млн перевели на счета других компаний под видом закупки стройматериалов и оплаты услуг, после чего деньги обналичили и похитили.

Гендиректор «Юнистроя», Майя Гагуа, признала свою вину в содеянном и в декабре 2021 года была осуждена на 4,5 года лишения свободы условно. Партнер Гагуа Андрей Угланов и руководитель СУ-23 заявили, что не похищали средства, заявив, что госзаказчик остался должен исполнителю. В частности речь идет о 20 млн руб. за выполненные работы. Защита ссылается на то, что арбитражный суд признал требования «Юнистроя» законными и взыскал данные средства с ФСИН. Для Валерия Каклюгина и Угланова запросили наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы соответственно.

Олег Коршунов ранее был осужден за финансовые махинации при закупке сахара (на 150 млн руб.) и обуви (на 263 млн руб.) на нужды ФСИН. За данные преступления ему назначили 12 лет лишения свободы и выплату штрафа в размере 900 тыс. руб.

В прениях сторон мужчина участвовал по видеосвязи, находясь в медсанчасти СИЗО в Симферополе, поскольку у него обнаружили тяжелое заболевание. Защита утверждает, что с данным диагнозом подозреваемый не может содержаться в условиях колонии и СИЗО. В смягчении условий содержания фигуранта дела было отказано.

Заседание по делу экс-замначальника ФСИН по финансовым вопросам назначено на 5 апреля. Защитник обвиняемого заявил о намерении обжаловать приговор в случае, если он будет обвинительным.

Анастасия Донскова

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