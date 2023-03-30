На газопроводе «Ямбург-Елец 1» в Свердловской области произошел пожар

В Пелыме (Свердловская область) вечером 29 марта вспыхнул пожар на газопроводе на «Ямбург-Елец 1». Об этом заявил глава городского округа Шахит Алиев. По его словам, произошла разгерметизация магистрального газопровода на частной территории в нескольких километрах от поселка.

«Газпром трансгаз Югорск» подтвердил разгерметизацию и сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет, а из-за ремонтных работ газ через этот участок не поставлялся. В компании добавили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

24 марта крупный пожар произошел на заводе холдинга ВМП в свердловском Арамиле. Там на площади 4 тыс. кв. м горело здание научно-производственного комплекса на ул. Клубной. Во время пожара обрушилась стена. После пожара региональное управление Роспотребнадзора организовало проверку качества атмосферного воздуха.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте