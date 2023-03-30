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Коммерсантъ FM
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Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в страна не будет втянута в войну с Россией, пока он занимает пост президента. По его мнению, если бы не усилия его партии в последние два года, то Запад втянул бы страну в войну с Россией.

«Если бы не наши усилия за последние два года, то "западный клуб" втянул бы Турцию в войну против России. Пока мы здесь, мы не допустим этого»,— сказал господин Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что страна по-прежнему собирается быть посредником между Россией и Украиной. «Определенно надеюсь, что ситуация между Россией и Украиной закончится при серьезном и решительном посредничестве»,— сказал он.

Президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Главным соперником господина Эрдогана станет единый кандидат от турецкой оппозиции председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

О президентских выборах в Турции — в материале «Ъ» «Время собирать кадры».

Олеся Павленко

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