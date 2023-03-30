На долю прямой бюджетной помощи Украине приходится 20% от выделенного США финансирования

На прямую бюджетную помощь Украине ушло только 20% от общей суммы в $113 млрд, выделенной США для поддержки Киева. Около 60% из этой суммы ушло на финансирование для американских военных и рабочих, а также модернизацию военного арсенала США. Об этом сообщил председатель комитета Палаты представителей Конгресса по иностранным делам Майкл Маккол.

«Из выделенных $113 млрд в виде четырех дополнительных примерно 60% ассигнуются американским войскам, американским рабочим, а также на модернизацию американских запасов. В реальности только 20% финансирования идет непосредственно украинскому правительству в форме прямой бюджетной поддержки»,— сказал господин Маккол на слушаниях в комитете по иностранным делам.

Майкл Маккол добавил, что США должны предотвращать растраты и мошенничество с выделенными Украине средствами. По его мнению, надзор должен стимулировать Вашингтон и Киев использовать выделенные Конгрессом США деньги с максимальной эффективностью.

В начале марта The Economist со ссылкой на собственный опрос сообщал о снижении поддержки помощи Украине среди жителей США. По оценкам издания, Среди республиканцев, которые контролируют Палату представителей Конгресса США, помощь Украине поддерживают 39% членов партии, среди демократов — 67%.

Олеся Павленко