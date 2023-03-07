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Коммерсантъ FM
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Опрос The Economist показал снижение поддержки в США и ЕС выделения помощи Украине

Среди жителей США и Европы снижается уровень поддержки предоставления Украине помощи, показал опрос журнала The Economist и социологов компании YouGov. В Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, показатель упал ниже 40%. В пределах 10% снизилась поддержка введения санкций в европейских странах.

В Демократической и Республиканских партиях США уровень поддержки направления Украине финансовой помощи снизился с 82% и 67% в апреле 2022 года до 75% и 39% в декабре. Как показал опрос, в США на высоком уровне остается поддержка поставок продовольствия и медикаментов (86% демократов и 78% республиканцев). Отправку танков поддерживают около 70% демократов и около 50% республиканцев.

В европейских странах падает уровень поддержки ужесточения санкций. Например, в феврале 2022 года в Великобритании за это высказывались 45% респондентов, в декабре — 35%. Аналогичное снижение произошло во Франции, Германии, Италии и Испании. Как следует из инфографики, в ФРГ уровень поддержки ужесточения санкций упал с около 40% ниже 30%, во Франции — примерно с 25% до 20%.

Кроме того, The Economist опросил респондентов о поддержке ввода войск на Украину. Эту идею поддержал 31% демократов и 19% республиканцев в США. В Европе этот показатель ниже. По данным на декабрь 2022 года, ввод войск поддерживали меньше 20% респондентов в Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Леонид Уварчев

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