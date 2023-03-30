АО «Ротек»

Холдинг основан в 2010 году, занимается проектированием и строительством энергетических и инфраструктурных объектов в РФ и странах СНГ. Предприятия, входящие в «Ротек», производят компоненты турбин и авиадвигателей для авиации и энергетики, системы накопления энергии (ООО ТЭЭМП), а также разрабатывают и эксплуатируют ПО для мониторинга промышленного оборудования («Прана»).

В «Ротек» также входит Уральский турбинный завод (УТЗ), расположенный в Екатеринбурге. УТЗ проектирует и производит паровые турбины для ТЭС, малых АЭС и атомных ледоколов. В РФ и за рубежом установлены 927 турбин УТЗ. По данным СПАРК, выручка УТЗ в 2020 году — 9,34 млрд руб., чистая прибыль — 529,49 млн руб. На УТЗ работает 1,5 тыс. человек.

По последним данным отчетности 2018 года, 49% «Ротека» принадлежали холдингу «Ренова», 31% — Михаилу Лифшицу, 20% — Евгению Белову.