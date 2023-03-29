Не о том говорили

Мэрия Ульяновска, проигравшая суд по поводу запрета проводить митинг в местном гайд-парке, направила в УМВД повторную жалобу на его организатора. В ней говорится о нарушении порядка проведения мероприятия — чиновники сообщают, что на митинге помимо темы, указанной в уведомлении, обсуждались попытки администрации запретить мероприятие. Полиция посчитала это правонарушением, составила протокол и направила его в суд. Организатор считает, что никаких законов не нарушал, но четких норм по митингам в гайд-парках в законодательстве нет, и «пора вырабатывать судебную практику». Эксперты отмечают, что запрета на отклонение от темы на таких мероприятиях нет, это никак не оговаривается законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отклонение митингующих от темы полиция посчитала правонарушением

Фото: Константин Толкачев Отклонение митингующих от темы полиция посчитала правонарушением

Фото: Константин Толкачев

В понедельник, 27 марта, ульяновский общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев, организатор состоявшегося 14 марта митинга «За прямые выборы мэра Ульяновска», был приглашен в ОМВД по Ленинскому району Ульяновска, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении при проведении митинга (ч. 1 статьи 20.2 КоАП, нарушение организатором публичного мероприятия порядка организации митинга, штраф до 20 тыс. руб. или до 40 часов обязательных ­работ).

Как ранее сообщал «Ъ», уведомление в мэрию о проведении митинга в специально отведенном для публичных мероприятий месте (местный гайд-парк, где согласование администрации не требуется) было подано господином Толкачевым своевременно. Однако в ответе мэрия, сославшись на отсутствие подписей уполномоченных лиц, ответственных за организацию, предупредила заявителя, что он «не вправе проводить мероприятие». 13 марта Ленинский районный суд признал ответ мэрии незаконным. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе, подтвердив законность митинга. Вечером 14 марта митинг состоялся, на нем присутствовало около 40 человек, в том числе депутаты регионального заксобрания. Со стороны полиции замечаний не было. Это был первый в истории Ульяновска митинг, проведенный в гайд-парке без согласования с мэрией.

16 марта в ОМВД по Ленинскому району поступила жалоба, подписанная первым заместителем мэра Ульяновска Инной Митрофановой (отвечает за внутреннюю политику). Это уже вторая жалоба на господина Толкачева (первая была направлена еще до митинга, 6 марта, тогда полиция отказала в возбуждении дела). В ней чиновница указала, что отказ полиции был вынесен «преждевременно, без изучения всех обстоятельств дела», и попросила полицию вернуть материалы дела на новое рассмотрение, «принимая во внимание, что действия лица выражались в длительном непрекращающемся невыполнении предусмотренных законом обязанностей», а также в связи с тем, что «фигурантом дела нарушен порядок проведения публичного ­мероприятия».

Жалоба мэрии с прилагаемыми материалами была направлена в экспертно-криминалистический центр УМВД на лингвистическую экспертизу, который пришел к выводу, что на мероприятии выступавшие говорили не только о выборах, но и о попытках мэрии запретить проведение ­митинга.

В протоколе полиции отмечается, что Константин Толкачев в нарушение п. 4 части 4 статьи 5 ФЗ № 54 о публичных мероприятиях как организатор не остановил участников, когда они стали говорить о попытках мэрии запретить митинг, а также не имел при себе отличительного знака организатора. В протоколе также говорится, что господин Толкачев правонарушения «совершил умышленно, осознавая их противоправный характер, предвидя их вредные последствия, и желал их наступления».

Протокол в среду был передан в суд, дата судебного заседания пока не наз­начена.

В УМВД отказались пояснять, какое нарушение регламента было допущено и какие имеются в виду «вредные последствия». В беседе с «Ъ» представитель ведомства заявил, что «суд ­разберется».

Выяснить, в чем и на основании каких документов мэрия видит нарушения организатора, не удалось — Инна Митрофанова была недоступна для комментариев, на запрос «Ъ» в мэрии ответили, что «комментировать ситуацию не вправе», «поскольку протокол поступил на рассмотрение в суд».

Пленум Верховного суда в своем постановлении от 28 июня 2018 года обращает внимание судов на то, что «недопущение выражения участником публичного мероприятия своего мнения способом, не нарушающим общественного порядка и регламента» считается нарушением (в данном случае со стороны чиновников, ст. 5.38 КоАП. — «Ъ»), при этом отметил, что к невыполнению организатором митинга своих обязанностей относятся такие нарушения, как «непредъявление участникам мероприятия требований о соблюдении общественного порядка и регламента». Но в законе 54-ФЗ под термином «регламент» подразумевается «документ, содержащий повременное расписание основных этапов проведения мероприятия». Требований о соблюдении в выступлениях заявленной темы ни в постановлении пленума ВС РФ, ни в законе 54-ФЗ нет.

Константин Толкачев с выводами мэрии и полиции не согласен и считает, что никакого правонарушения не было. «Претензии их, на мой взгляд, очень слабые, а политический подтекст очень сильный, и этим они ударяют в первую очередь по главе региона»,— сказал юрист, заметив, что четких оговорок в законодательстве и судебной практике по возможности говорить на митинге в гайд-парке на разные темы нет, «и эту практику надо вырабатывать». Он также сказал, что направляет в прокуратуру области и района жалобу с просьбой проверить законность действий полиции.

Юрист правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (проект занимается также защитой прав участников публичных мероприятий, внесен Минюстом в реестр иноагентов) Мария Чащилова пояснила «Ъ», что «в законодательстве о согласовании тем публичных мероприятий ничего не сказано, а все, что прямо не запрещено законом, — разрешено». «Если тема не была заявлена в извещении о проведении митинга в гайд-парке, но прозвучала в выступлениях, это никак не может называться нарушением регламента»,— отметила юрист.

Сергей Титов, Ульяновск