Экспортер зерна Viterra может уйти с рынка РФ и продать долю в терминале «Тамань»

Международный зерновой трейдер Viterra (ранее Glencore Agriculture) вслед за Cargill может сократить присутствие в России. В компании не ответили изданию Bloomberg, что произойдет с зерновым терминалом Тамань, в котором она имеет 50% доли. Однако источники «Ъ» считают, что Viterra может ее продать.

Информация о возможном сокращении бизнеса компании в РФ уже привела к росту котировок на пшеницу на мировых рынках. На бирже в Чикаго к вечеру 29 марта контракт на поставку пшеницы в мае подорожал более чем на 1,2%, до $259,55 за тонну.

Свою долю в таманском терминале Viterra может продать структурам, связанным с «Деметра-Холдинг», которая также имеет в нем долю. Об этом говорят два источника «Ъ». По их мнению, дочернюю структуру «Витерра Рус» и терминал в Ростове-на-Дону могут передать менеджменту.

Ранее Минсельхоз РФ получил уведомление о прекращении экспорта российского зерна с 1 июля 2023 года от российской «дочки» американской компании Cargill, которой принадлежит доля в терминале КСК в Новороссийске. Советник гендиректора АО «Первая портовая компания» Алексей Амаев считает, что прекращение ее экспортной деятельности никак не скажется на рынке, в том числе и на юге России.

Источники «Ъ» считают, что решение компаний Cargill и Viterra об уходе из РФ может быть связано с «растущим давлением». Вслед за ними сократить бизнес в РФ может и Louis Dreyfus (LDC), десятый экспортер зерна из страны в этом сезоне, считают эксперты.

В Минсельхозе России сообщили, что информация о прекращении компаниями Viterra и LDC экспорта российского зерна пока не поступала. В ведомстве заявляют, что готовы работать со всеми иностранными компаниями, деятельность которых влияет на развитие продовольственного рынка РФ и ее экспортного потенциала. Однако при уходе зарубежных игроков освобождающиеся ниши оперативно займут российские.

Татьяна Ручкина

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