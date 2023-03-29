Кубанские виноделы заявили о планах расширить ассортимент крепкого алкоголя

На фоне сокращения импорта в Россию крепких спиртных напитков российские производители алкоголя нарастили выпуск виски, пишет «Ъ». В первые месяцы 2023 года крупнейшие объемы напитка выпустили Beluga Group, Stellar Group и Ladoga. Выбыло из списка крупнейших производителей виски винодельческое предприятие «Игристые вина», которое с 2020 года разливало напитки Bell’s и White Horse по контракту с Diageo, ушедшей из России в 2022 году. Эксперты считают, что конкуренция на рынке будет расти, и состав игроков может серьезно измениться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Винодельческие предприятия Краснодарского края, опрошенные «Ъ-Кубань», не сообщили о планах запустить производство виски, несмотря на востребованность. Вместе с тем они намерены закрепиться на рынке крепких алкогольных напитков, расширив ассортимент и производство водки, джина и коньяка.

«Да, в этом году планируем и дальше развивать перспективное направление крепкого алкоголя»,— рассказал «Ъ-Кубань» президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Он также отметил, что в 2023 году намечено расширение ассортимента джинов, настоек и выпуск премиальной водки.

Генеральный директор винодельни «Фанагория» Петр Романишин отметил, что стратегия развития предусматривает фокус на производстве крепких напитков премиального качества, для выдержки которых требуется как минимум несколько лет. Поэтому, по его словам, существенное увеличение производства таких напитков единомоментно невозможно, но новые линейки появятся.

Ранее «Ъ» сообщал, что по итогам первой половины 2022 года импорт крепких алкогольных напитков в Россию сократился на 34,4%, до 32,65 млн л год к году. Заметнее всего, по данным участников рынка, в первой половине года снизился импорт виски — 48,4%, до 11,8 млн л год к году. Ввоз коньяка и бренди сократился на 11,3%, до 9,02 млн л, ликеров — на 36,6%, до 2,25 млн л, джина — на 26,6%, до 874,05 тыс. л, водки — на 41,7%, до 965,5 тыс. л.

Наталья Решетняк

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