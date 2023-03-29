Подержи мой макинтош

Макинтош — это плащ из прорезиненной ткани, который защищает от ветра и дождя. Отличительной чертой этой модели стали скрытые пуговицы, видна только верхняя. Также стоит уточнить, что само слово «макинтош» — это одновременно и модель плаща, и имя компании, которая первой начала шить такие модели (и фамилия человека, запатентовавшего технологию). Обо всем по порядку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гравюра, Чарльз Макинтош, 1823 год Фото: SSPL / Getty Images Полицейский и его полицейская собака в прорезиненных водонепроницаемых куртках Macintosh, Лондон, 1907 год. Фото: Ann Ronan Pictures / Print Collector / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Гравюра, Чарльз Макинтош, 1823 год Фото: SSPL / Getty Images Полицейский и его полицейская собака в прорезиненных водонепроницаемых куртках Macintosh, Лондон, 1907 год. Фото: Ann Ronan Pictures / Print Collector / Getty Images

В 1823 году шотландский химик Чарльз Макинтош подал патент на технологию создания прорезиненной ткани. Его идея заключалась в том, что два слоя хлопка он скреплял расплавленной резиной — материал засыхал и делал ткань водонепроницаемой. Кстати, идея Макинтоша была не нова: он подсмотрел ее в отчете об исследовании хирурга Джеймса Сайма, который первым придумал использовать лигроин для плавки резины. Макинтош увидел в этом потенциал для создания водонепроницаемой ткани, немного дополнил процесс и запатентовал технологию. В 1830 году Чарльз Макинтош основал компанию Charles Macintosh India Rubber Company и совместно с производителем Томасом Хэнкоком стал делать водонепроницаемые плащи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Реклама непромокаемого дождевика «Макинтош» фирмы «Сирс Робак и компания» (Чикаго, Иллинойс), 1898 год. Фото: Jay Paull / Getty Images Рыбак за штурвалом лодки в снаряжении для непогоды, 1932 год. Фото: H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Реклама непромокаемого дождевика «Макинтош» фирмы «Сирс Робак и компания» (Чикаго, Иллинойс), 1898 год. Фото: Jay Paull / Getty Images Рыбак за штурвалом лодки в снаряжении для непогоды, 1932 год. Фото: H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Getty Images

На протяжении XIX века популярность непромокаемых плащей из прорезиненной ткани ограничивалась в основном Манчестером и Глазго — изредка эти модели «выходили» за пределы Великобритании. Во время Первой и Второй мировых войн такие плащи попали на вооружение британской армии, а после 1945 года компания Macintosh поставляла верхнюю одежду сотрудникам железных дорог Соединенного Королевства. Примерно в это же время слово «макинтош» стало нарицательным для пальто или плаща, защищавшего от дождя. Со временем эта модель дошла и до СССР: в 1970-х макинтоши стали появляться в песнях («Эй, Жора, подержи мой макинтош...») и литературе (в стихах Бродского и прозе Набокова).

В 1990-х годах компания переживала тяжелые времена и была на грани банкротства. Вернее, проблемы переживала компания-владелец, Traditional Weatherwear, которая владела технологией создания макинтошей с 1970-х годов. Чтобы поправить положение компании, руководители и дизайнеры решили использовать историю макинтошей как маркетинговый инструмент. Это привело к тому, что модель стала культовой — макинтоши стали частью совместных коллекций с домами Gucci, Louis Vuitton, Hermes и другими. Успех этих коллекций привел к тому, что компанию Traditional Weatherwear в 2003 году переименовали в марку Mackintosh. Бренд продолжает выпускать одежду самостоятельно и работать с большими марками: например, Maison Margiela представили коллекцию макинтошей на своем показе весенне-летней коллекции 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Maison Margiela весна-лето 2018 Фото: East News Burberry, 216 500 р., ЦУМ Sacai, 268 490 р., Leform Harris Wharf London, 57 550 р., ЦУМ Следующая фотография 1 / 4 Maison Margiela весна-лето 2018 Фото: East News Burberry, 216 500 р., ЦУМ Sacai, 268 490 р., Leform Harris Wharf London, 57 550 р., ЦУМ

Илья Петрук