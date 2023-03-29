Макинтош — это плащ из прорезиненной ткани, который защищает от ветра и дождя. Отличительной чертой этой модели стали скрытые пуговицы, видна только верхняя. Также стоит уточнить, что само слово «макинтош» — это одновременно и модель плаща, и имя компании, которая первой начала шить такие модели (и фамилия человека, запатентовавшего технологию). Обо всем по порядку.
В 1823 году шотландский химик Чарльз Макинтош подал патент на технологию создания прорезиненной ткани. Его идея заключалась в том, что два слоя хлопка он скреплял расплавленной резиной — материал засыхал и делал ткань водонепроницаемой. Кстати, идея Макинтоша была не нова: он подсмотрел ее в отчете об исследовании хирурга Джеймса Сайма, который первым придумал использовать лигроин для плавки резины. Макинтош увидел в этом потенциал для создания водонепроницаемой ткани, немного дополнил процесс и запатентовал технологию. В 1830 году Чарльз Макинтош основал компанию Charles Macintosh India Rubber Company и совместно с производителем Томасом Хэнкоком стал делать водонепроницаемые плащи.
На протяжении XIX века популярность непромокаемых плащей из прорезиненной ткани ограничивалась в основном Манчестером и Глазго — изредка эти модели «выходили» за пределы Великобритании. Во время Первой и Второй мировых войн такие плащи попали на вооружение британской армии, а после 1945 года компания Macintosh поставляла верхнюю одежду сотрудникам железных дорог Соединенного Королевства. Примерно в это же время слово «макинтош» стало нарицательным для пальто или плаща, защищавшего от дождя. Со временем эта модель дошла и до СССР: в 1970-х макинтоши стали появляться в песнях («Эй, Жора, подержи мой макинтош...») и литературе (в стихах Бродского и прозе Набокова).
В 1990-х годах компания переживала тяжелые времена и была на грани банкротства. Вернее, проблемы переживала компания-владелец, Traditional Weatherwear, которая владела технологией создания макинтошей с 1970-х годов. Чтобы поправить положение компании, руководители и дизайнеры решили использовать историю макинтошей как маркетинговый инструмент. Это привело к тому, что модель стала культовой — макинтоши стали частью совместных коллекций с домами Gucci, Louis Vuitton, Hermes и другими. Успех этих коллекций привел к тому, что компанию Traditional Weatherwear в 2003 году переименовали в марку Mackintosh. Бренд продолжает выпускать одежду самостоятельно и работать с большими марками: например, Maison Margiela представили коллекцию макинтошей на своем показе весенне-летней коллекции 2018 года.