Белгородские аграрии выйдут работать на граничащие с Украиной поля после согласования с ФСБ

Оперативный штаб Белгородской области регламентировал проведения весенне-полевых работ для аграриев. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В граничащих с Украиной районах определены зоны с высоким риском. Выход на полевые работы будет возможен только после согласования пограничным управлением ФСБ России по Белгородской области, подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.

Регламент предусматривает дополнительные меры по обеспечению безопасности полевых работ. Поле осматривается, выходящие на него аграрии должны «срочно» пройти курсы оказания медицинской помощи, а непосредственно перед выходом проходят инструктаж «с фиксацией в журнале». Для оказания помощи в поле всегда должны находится два человека. Ночные работы категорически запрещены, отметили в облправительстве.

По данным властей, в 2023 году только в растениеводстве в потери белгородских аграриев могут достигнуть 11,5 млрд руб. Регион уже предложил правительству РФ меры компенсации убытков.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Приграничные фермеры выращивают убытки».

Александр Прытков

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