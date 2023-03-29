«Глория Джинс» займет место H&M в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич»

Российский ритейлер «Глория Джинс» займет более 1,5 тыс. кв. м екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» — вместо ушедшего из страны H&M. Открытие нового магазина планируется 1 и 2 апреля, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРЦ "Гринвич"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ТРЦ "Гринвич"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Глория Джинс» (Gloria Jeans) — один из крупнейших ритейлеров в России. По данным на 31 декабря 2022 года, сеть состояла из 675 магазинов более чем в 300 городах. Занимается продажей женской, мужской, детской одежды и аксессуаров.

В 2022 году ТРЦ «Гринвич» подавал иск к H&M за необоснованное намеренное уменьшение объема завоза товара на 80% (оплата аренды взимается в виде процента с торгового оборота), однако суд проиграл.

Напомним, в декабре 2022 года «Глория Джинс» сообщила о планировании замещения ушедших из РФ международных брендов, в число которых входят H&M, Zara, Marks & Spencer, Uniqlo и другие. По итогам 2022 года выручка компании составила 70 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2021 году.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Полина Хабарова