В Петербурге лицею присвоили имя погибшего в Украине капитана

В Красносельском районе Санкт-Петербурга лицею №369 присвоили имя Героя Российской Федерации Александра Жихарева, который погиб через три дня после начала СВО. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Жихарев окончил лицей №369 в 2009 году. Ранее он принимал участие в военной операции в Сирии. 27 февраля 2022 года он умер в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. В декабре на здании школы установили памятную доску капитану.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургскому лицею присвоят имя погибшего спецназовца Александра Жихарева.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте