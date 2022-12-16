Лицею в Петербурге присвоят имя погибшего в Украине спецназовца Александра Жихарева

Лицей № 369 в Санкт-Петербурге получит имя военнослужащего войск специального назначения Александра Жихарева, погибшего в ходе СВО в Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

«На здании лицея №369 установили памятную доску Герою России Александру Жихареву. Его имя навечно занесено в списки 11 "А" класса, который он окончил в 2009 году. (…) Присвоим лицею №369 имя Героя России Александра Жихарева»,— написал глава города.

Капитан Александр Жихарев погиб в апреле 2022 года. Подробности его гибели не разглашались. К званию Героя России его представили посмертно.

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