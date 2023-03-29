Полковник Росгвардии обвинен в поставке неисправных БПЛА для охраны Крымского моста

235-й гарнизонный военный суд до 17 мая арестовал полковника Росгвардии Сергея Волкова по обвинению в поставке неисправных комплексов «Орел-БПЛА» для охраны Крымского моста. Полковнику грозит до десяти лет лишения свободы по статье о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он вину не признал.

«При непосредственном участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотными воздушными судами, технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА»,— сказал в суде военный следователь, его слова приводит ТАСС.

По версии следствия, обвиняемый заключил госконтракт с ФГУП РНИИРС на общую сумму 395 486 196 руб. на поставку двух радиолокационных комплексов по борьбе с БПЛА — они могли быть использованы в том числе для защиты Крымского моста. Позже выяснилось, что технические характеристики комплексов не позволяли им успешно противодействовать БПЛА

Защита Сергея Волкова настаивала на том, что в силу занимаемой должности он не мог никак повлиять на поступление в войска комплексов. «С нашей точки зрения, уголовное дело в отношении Волкова связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны вышестоящего начальства. Ведь Волков лишь готовил предложение для принятия решений, а сами решения по приобретению комплексов он принимать не мог»,— заявил защитник.

Следователь ходатайствовал об аресте Сергея Волкова, мотивируя это тем, что он может скрыться от правоохранителей или оказать давление на свидетелей. Однако защита офицера отметила, что проверка в отношении полковника шла более года и за это время он не пытался скрыться. Как указал защитник, Волков участвовал в боевых действиях, имеет 14 боевых наград и получил тяжелую контузию в боях — из-за этого он сильно заикается. Кроме этого, он вынужден ухаживать за больным отцом. «В связи с этим прошу избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей»,— сказал адвокат.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн вчера, 28 марта, сообщил, что общий ущерб бюджету от поставок некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам» составил почти 400 млн руб.

Анастасия Ларина