Суд оправдал полицейских из Оренбурга, обвиняемых в пытках задержанного

Трех сотрудников полиции оправдали по делу о пытках задержанного. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Оренбурга. Приговор пока не вступил в законную силу.

Оперуполномоченные отдела полиции №2 межмуниципального управления «Оренбургское» УМВД России по Оренбургской области обвинялись в применении насилия в отношении местного жителя (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Инцидент произошел осенью 2021 года. Правоохранители пытались таким образом улучшить раскрываемость преступлений.

Случаи превышения должностных полномочий в Оренбуржье фиксировались и ранее. В январе 2023 года Саракташский районный суд назначил жителю региона компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб. Деньги выплатит МВД РФ за пытки электрошокером со стороны бывших полицейских. В августе 2019 года правоохранители задержали жителей села Черный Отрог Валико Байгулова и его брата Романа Чиквиладзе. Это произошло после того, как отец братьев, 82-летний мужчина, заявил о краже у него 5 тыс. руб.

Андрей Сазонов, Самара