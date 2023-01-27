МВД РФ выплатит жителю Оренбуржья компенсацию за пытки в полиции

Частично удовлетворен иск Валико Байгулова к МВД РФ. Ему назначена компенсация морального вреда в размере 300 тыс. руб. Деньги выплатит МВД РФ за пытки электрошокером со стороны бывших полицейских. Решение принял Саракташский районный суд Оренбургской области. Информацию разместила «Команда против пыток».

По данным организации, в августе 2019 года правоохранители задержали жителей села Черный Отрог, Валико Байгулова и его брата Романа Чиквиладзе. Это произошло после того, как отец братьев, 82-летний мужчина, заявил о краже у него 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители добивались от задержанных признания в преступлении, но получили отказ, утверждают представители «Команды против пыток». Тогда братьев привязали к стулу и стали бить разрядами электрошокера в районе гениталий, пишут представители организации.

Позже два бывших полицейских стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 пп. «а», «б» ст. 286 УК РФ). В 2021 году их признали виновными и приговорили к заключению в колонии. Затем одному из них смягчили наказание и заменили реальный срок ограничением свободы.

Ранее было закончено расследование уголовного дела о насилии правоохранителей над допрошенным в Оренбурге. По версии следствия, в помещении отдела полиции в Оренбурге на ул. Полигонная, д. 1/1, подозреваемые применили в отношении допрашиваемого психическое и физическое насилие, чтобы получить признание в преступлении.

Евгений Чернов