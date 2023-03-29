Bloomberg: Германия выделит Украине военную помощь еще на €12 млрд

Власти Германии планируют выделить Украине на военную помощь дополнительно €12 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой источники. Ожидается, что новый объем помощи будет одобрен в среду, 29 марта. Если эту сумму одобрят, общая сумма военной поддержки, предоставленная Германией Украине, составит €14,2 млрд.

Если Бундестаг одобрит новый транш военной помощи, сумма поддержки Украине, запланированная на 2023 год, вырастет более чем в два раза и достигнет €5,4 млрд. Еще €8,8 млрд из резерва будет доступно в последующие годы.

По данным Bloomberg, в среду бюджетный комитет Бундестага также одобрит закупки десяти самоходных скорострельных гаубиц компании Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG на сумму €185 млн; это оружие заменит гаубицы, отправленные ранее на Украину.

Отметим, что сегодня Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало отчет, из которого следует, что размер государственного долга страны достиг рекордных €2,37 трлн.

Анастасия Ларина