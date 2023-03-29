VK узнает, что было дальше

VK анонсировал новые выпуски «Что было дальше?», самого популярного шоу в рунете. Старые, набравшие десятки миллионов просмотров видео на YouTube были удалены. Холдинг купил компанию Medium Quality в конце декабря 2022 года. Она также производит шоу «Я себя знаю», «Контакты», сериал «Внутри Лапенко» и другой контент. Новый выпуск «Что было дальше?» снят, его премьера запланирована на 1 апреля. Последний ролик вышел до начала военных действий на Украине и собрал 32 млн просмотров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LABELCOM / VK Фото: LABELCOM / VK

Сможет ли VK повторить этот успех? И удастся ли перетащить аудиторию YouTube вслед за шоу? Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин называет это непростой задачей, ведь в соцсети, в частности, нельзя материться:

«"ЧБД" является одним из хороших примеров популярного контента для YouTube и выбивается из других юмористических шоу подобного формата. Но даже такие цифры, которые показывает проект, это капля в море от общего числа просмотров на американской площадке. Соответственно, на переток с нее аудитории в VK вслед за "ЧБД" говорить пока не приходится. Заниматься этим нужно будет еще очень и очень долго.

Кроме того, российские комики привыкли достаточно активно использовать в своих шоу нецензурную брань, не запикивая ее никоим образом. Действующее законодательство предписывает владельцам соцсетей следить за тем, чтобы такая лексика на их платформах не распространялась. Как именно будет решен этот момент, пока непонятно.

Я более чем уверен, что такого же количества просмотров, как было в YouTube, у выпусков "ЧБД" в VK не будет.

Пока не было случаев, чтобы блогеры, переходя на российскую площадку, сохраняли бы сопоставимое количество просмотров. Они теряли, по-моему, в среднем от 60% до 95% просмотров».

После отключения монетизации на YouTube у производителей контента остается немного выбора. Поэтому переход в VK — единственно верная стратегия, отметил директор департамента новых технологий компании J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов:

«На YouTube приходится более чем половина всех видеопросмотров в России. А самое главное, что эта платформа наряду с TikTok являлась тем ресурсом, на котором люди прежде всего искали развлекательный контент и куда рекламодатели приходили с большим удовольствием. Минус YouTube — минус половина рынка. А это значит, что сейчас абсолютно все игроки стараются привлечь к себе эту аудиторию, которая осталась на этой платформе.

Более того, судя по данным наших опросов, после того, как там рекламы не стало, число просмотров даже выросло. Так что попытки VK или Rutube перетянуть подобные проекты на собственные площадки — единственное, что можно в этой ситуации сделать. Это возможность начать зарабатывать в новой реальности. Вместе с тем у таких экспериментов пока довольно туманное будущее».

По данным самого VK, среднесуточное количество просмотров на платформе видеотехнологий — она включает и «Одноклассники» — стабильно увеличивается. За 11 месяцев прошлого года просмотры выросли в полтора раза и превысили 2,5 млрд в сутки.

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Иван Корякин