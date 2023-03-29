Mercedes-Benz анонсировал электрический кроссовер Maybach

Компания Mercedes-Benz анонсировала расширение линейки премиального суббренда Maybach, который получит электрический кроссовер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

Фото: Mercedes-Benz

Никакой официальной информации о новинке пока нет. В основу модели ляжет серийный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV. Ожидается, что основными отличиями нового электромобиля станут более мощная силовая установка, более богатое оснащение и особый декор кузова и салона.

Премьера Mercedes-Maybach EQS 680 SUV состоится 17 апреля 2023 года на автосалоне в Шанхае. Напомним, серийный Mercedes-Benz EQS SUV был показан весной 2022 года.

Максим Вершинин

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