В Белгородской области зафиксирована наибольшая доля оплат по картам в Черноземье — ВТБ

Белгородская, Ярославская и Тверская область по итогам 2022 года стали лидерами Черноземья и Центрального федерального округа соответственно по наибольшей доле безналичных расчетов у жителей. Об этом сообщили в ВТБ, проанализировав транзакционную активность своих клиентов в ЦФО без учета Москвы и Московской области.

В Ярославской и Тверской областях доля безналичных операций достигла 55%, а в Белгородской — превысила 54%. Во всем остальном округе показатель составляет, в среднем, 49%.

В Воронежской области показатель равен среднему по округу — 49%. Также среди регионов-лидеров по доле безналичных транзакций присутствует Рязанская область с показателем в 50%.

Наибольшая доля операций с наличными в ЦФО, напротив зафиксирована в Курской и Ивановской областях (по 54%).

Всего за 2022 год розничные клиенты ВТБ в ЦФО без учета Москвы и Московской области провели 340 млн безналичных операций на общую сумму 299 млрд руб., что на 3% превышает показатель 2021-го.

«В среднем три четверти безналичных операций приходится на транзакции по картам, остальной объем — платежи и переводы по системе быстрых платежей (СБП) и прочие операции по картам,— отметили в ВТБ.— Таким образом, всего для оплаты клиенты выбирают традиционные карточные транзакции. Лидеры по использованию этой технологии — Тверская и Орловская области, где этот показатель составил 78%. По абсолютному объему платежей по картам лидируют Воронежская, Белгородская и Тульская области».

В ВТБ отмечают, что одним из главных драйверов роста безналичных операций «стали новые технологии»: «Все больше клиентов для проведения платежей и переводов используют СБП. Сумма таких операций в целом по год к году увеличилась в семь раз к 2021 году. Наибольший объем операций по СБП в округе провели проводят в Воронежской, Тульской и Белгородской областях».